Kripto paralar çakıldı! Kayıp büyük, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin...

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından kripto paralarda düşüş yaşandı. IMF Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Powell, enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Bitcoin dün 43.000 doları zorlarken Powell'ın daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu açıklamasıyla yönünü aşağı çevirdi. Bu öğlen itibarıyla günlük yüzde 3.5 değer kaybederek 40.400 dolara geriledi.

ETHEREUM YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli dijital varlık Ethereum bugün yüzde 4’ün üzerinde kayıpla 2 bin 797 dolara düştü. Son günlerde 3 bin dolar pivot seviyenin altına sarkan Ethereum satışların derinleşmesiyle birlikte 2 bin 800 dolar destek seviyesini de aşağı yönlü kırmış oldu.

Bugün gerçekleşen sert hareketin etkisiyle birlikte Ethereum fiyatı 18 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 4,10 değer kaybetti. 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1288 satış fiyatı ise0,1287 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

25 Nisan 2022 Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,9007, satış fiyatı ise 1,8992 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 4,36 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,6786 Dolar, satış fiyatı ise 0,6785 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,0141 TL, satış fiyatı ise 10,0126 TL oldu.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalara şahin mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu söyledi.

Fed’in bundan sonraki süreçte faiz oranlarını hızlı bir şekilde artıracak olması kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde satış baskısını artırdı.

Bu durum yalnızca kripto paralarda değil küresel hisse piyasalarında da sert düşüşleri beraberinde getirdi. New York borsasında teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi son üç işlem gününde yüzde 6.22 oranında değer kaybetti.

Özellikle son dönemde Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasındaki pozitif korelasyon dikkat çekiyor. Nasdaq endeksindeki düşüş Bitcoin fiyatının geri çekilmesinde etkili oluyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ KIRMIZI TARAFTA

Bitcoin ve Ethereum genelinde görülen düşüşler kripto para piyasasının geneline yansıdı. Dijital varlıkların sermaye değeri bugün 1.72 trilyon doların altına sarktı. Kripto paraların toplam piyasa değeri şu dakikalarda yüzde 3 oranında düşüşle 1.74 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN'DE 65 BİN DOLAR TAHMİNİ

Uzmanların Bitcoin'in gelecekteki fiyatına yönelik tahminlerini ölçen anketler düzenleyen Finder'in geçtiğimiz hafta yaptığı anket Bitcoin fiyatının bu yıl sonunda 65 bin doları geçeceğini ortaya koydu.

35 uzmanın katılımı ile yapılan ankette Bitcoin'de 2025 yılı sonuna kadar fiyatın 179 bin 280 çıkacağı öngörüldü.

Ocak ayında yayınlanan ankette bu yıl sonu için Bitcoin fiyat beklentisi 76 bin 360 dolar, 2025 yılı sonu için ise 192 bin 800 dolar olmuştu.

2030 yılı için Bitcoin fiyatına yönelik beklenti ise ocak ayındaki 406 bin 400 dolardan 420 bin 240 dolara çıktı.