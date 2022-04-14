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    EkonomiYüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...
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    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı için Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri ile ilgili son dakika duyurusunda bulundu. Bakanlık, Ramazan Bayramı biletlerinin yarından itibaren satışa çıkarılacağını duyurdu.

    14.04.2022 - 12:20 | | DHA
    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ramazan Bayramı duyurusu geldi. Bakanlık, "Ramazan Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak." açıklamasında bulundu.

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