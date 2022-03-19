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    EkonomiYeni dönem başlıyor! Et, yumurta, tavuk fiyatları...
    HaberlerEkonomi Haberleri Yeni dönem başlıyor! Et, yumurta, tavuk fiyatları...
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    Yeni dönem başlıyor! Et, yumurta, tavuk fiyatları...

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdada KDV indirimi, tarımsal destekler başta olmak üzere alınan önlemlerin etiket fiyatlarına yansımasını yakın takibe aldı. Tüketicilerin belirli temel ürünleri ucuza almasını sağlayacak "Birlikten Berekete" projesi de yaşama geçiriliyor. Yeni ürünler, işyerleri, ön plana çıkanlar da haritada yer alacak.

    19.03.2022 - 08:56 |
    Yeni dönem başlıyor! Et, yumurta, tavuk fiyatları...

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığını artırmayı amaçlayan projeyi yakında açıklayacaklarını duyurdu.

    TİMLER GÖZ AÇTIRMIYOR

    Bakanlık bünyesinde oluşturulan yaklaşık 3 bin kişilik enflasyon timi günde 2 bin adreste denetim yapıyor. Timler, toptan satış, üretim ve perakende satışta kendi aralarında zam yapıp yapılmadığını, KDV indirimlerini denetliyor. Bir ay öncesi e-faturalar sistemden çekilerek ortalama alış fiyatları çıkarılıyor. Et, yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelenecek, üretimin ağırlıklı olduğu illerde denetimler yoğunlaştırıldı.

    EN UCUZ VE EN YAKIN NEREDE?

    Proje ile vatandaşlar satış noktalarını, ürünleri filtreleyerek kolay arama yapabilecek. Uygulamada, toplam alışveriş tutarını hesaplayacak hesap makinesiyle "en ucuz ve en yakın nerede" haritası olacak.

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