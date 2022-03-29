Yeni 5 TL nasıl olacak, hangi renk? Yeni 5 TL banknot resmi merak ediliyor!

Yeni 5 TL banknot resmi 2022 sorgulanmaya başlandı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotlar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecek. İşte 2022 yeni 5 TL hakkında merak edilenler…

YENİ 5 TL NASIL OLACAK, RENGİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 5 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyuru, Resmi Gazete'de yayınlandı. Duyuruda şöyle denildi:

“1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 5 TL banknotlar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 5 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.”

Söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında önceki banknotların genel nitelik ve görünümleri bakımından farkı olmadığı belirtildi.

Üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.