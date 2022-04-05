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    EkonomiTürkiye'nin 2053 hedefi belli oldu!
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    Türkiye'nin 2053 hedefi belli oldu!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirtti.

    05.04.2022 - 12:16 |
    Türkiye'nin 2053 hedefi belli oldu!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"nda açıklamalarda bulunarak, "Karayolunun 2023’te yüzde 71’in üzerine çıkacak yük taşımacılığındaki oranını, 2053’te yüzde 15 düşürmeyi hedefliyoruz. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029’da yüzde 11’in üzerine yükselmesini, 2053’te ise yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    Karayolunun 2023’te yüzde 71’in üzerine çıkacak yük taşımacılığındaki oranını, 2053’te yüzde 15 düşürmeyi hedefliyoruz. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029’da yüzde 11’in üzerine yükselmesini, 2053’te ise yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2053’te bölünmüş yol ağını 38.060 km’ye; otoyol ağını 8.325 km’ye yükselteceğiz. 2053’te Türkiye’deki araç sahipliği 2019’a göre göre yüzde 242 artış gösterecek. 198 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz. Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak.

     

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