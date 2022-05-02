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    EkonomiTürkiye için sevindiren gelişme! SİHA hamlesi geldi, imzalar atıldı
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    Türkiye için sevindiren gelişme! SİHA hamlesi geldi, imzalar atıldı

    Türkiye için sevindiren gelişme. Bir SİHA hamlesi daha geldi. İmzalar atıldı. Baykar'ın milli ve özgün olarak ürettiği Türk SİHA'ları dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. İki ülke daha Türk SİHA'ları için harekete geçmeye hazırlanıyor.

    02.05.2022 - 00:11 |
    Türkiye için sevindiren gelişme! SİHA hamlesi geldi, imzalar atıldı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu tamamladı.

    Bakan Çavuşoğlu Türkiye dönüşünde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, sahada büyük başarılara imza atan Türk SİHA'larına iki ülkenin daha ilgi duyduğunu belirtti.

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    TÜRK SİHA'LARI DA KONUŞULDU

    Uruguay ve Ekvador'un Türk SİHA'larına ilgi duyuduğunu belirten Çavuşoğlu, ''2 anlaşma imzalandı. Türk savunma sanayii, özellikle SİHA'lar yakından takip ediliyor, bir 'oyun değiştirici' olarak görülüyor. '' dedi.

    Ekvador ziyaretinde 3 anlaşma imzalandığını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, Türk İHA ve SİHA’larının Ekvador’da da ilgi odağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

    "Savunma sanayimizle ilgililer. İHA ve SİHA’larla Venezuela sınırı özelinde çok ilgileniyorlar. Yatırım talepleri var. Biz de kendilerine 'Yatırım yapan Türk şirketlerini koruyun' dedik."

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