Türk Hava Yolları ve Anadolujet açıkladı! İptal kararları art arda geldi

Grev nedeniyle söz konusu iki havalimanında da kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda THY'nin TK-1725 İstanbul-Berlin, TK-1726 Berlin İstanbul, Anadolujet'in TK-7728 Sabiha Gökçen- Berlin, TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen, THY'nin TK-1527 İstanbul-Düsseldorf, TK- 1528 Düsseldorf-İstanbul, Anadolujet'in ise Düsseldorf'a yapacağı iki seferi ise karşılıklı olarak iptale edildi.(DHA)