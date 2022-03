Tolga Dinler: Yatırım yapmaya devam ediyoruz

Dinler, “Bizler 2020 yılında Dubai’de kurduğumuz şirketimizin, beklediğimizden çok daha kısa süre de büyümesi bizleri inanılmaz mutlu etti. Ve bu yüzden Türkiye’de de yatırımlarımızı her geçen gün arttırma kararı aldık. Ortağım Hicabi Pala ile 2020 yılında Dubai’de "Level Up İnvest" şirketini kurduk. Çok kısa sürede arap yarımadası bizim politikamızı benimseyip, yüklü miktarlarda şirket iştiraklerimize yatırım almaya başladık. Başlarda sadece kendi öz sermayemizi kullanalım diye düşünürken, bir anda beklediğimizden daha farklı bir yapı içerisine girip, yatırımcılarımızla güç birliği içerisine girmeye başladık. Her daim mottomuz olan, Finans sektörünün Toyota’sı olacağız dediğimiz şirketimiz "Level Up İnvest" şirketi sadece hissedarlara hizmet veren, borsada kaybeden %95’lik alanda değil %5’lik kazanan büyük alana girmeyi başaranlar içinde bir fırsat yarattı diyebilirim. Açıkçası yatırımlarımız arasında sadece finans değil, dijital yatırımlar, inşaat, reklam, lüks saat ve takı gibi birbirinden farklı 19 tane markamız var. Herbiri ayrı iş kolunda ayrı bir değere sahip. Dubai dışında "Level Up İnvest" temsilen Türkiye’de İstanbul’da, onun dışında Avrupa’da da hızlı büyümekteyiz. Bu yüzden, Fransa’da da birkaç ofisimiz bulunmakta. Bu yıl içerisinde birkaç ülkeyi daha planlarımız arasına ekledik.” diye ifade etti.