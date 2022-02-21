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    EkonomiTOKİ Kütahya kura sonuçları! Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?
    HaberlerEkonomi Haberleri TOKİ Kütahya kura sonuçları! Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?
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    TOKİ Kütahya kura sonuçları! Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

    TOKİ Kütahya kura sonuçlar belli oldu. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. İşte Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

    21.02.2022 - 16:13 |
    TOKİ Kütahya kura sonuçları! Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

    Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kütahya TOKİ konut belirleme kurası çekildi. 454 adet konut için daha önce belirlenen 447 hak sahibine yönelik konut belirleme kurası çekilecek. Kura çekimi saat 13.00'te başladı. Konut belirleme kurası sonrasında ismi çıkan hak sahipleri, 7 Mart - 8 Nisan 2022 tarihleri arasında TC Ziraat Bankası A.Ş Kütahya Menderes Bulvarı Şubesi'nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak.

    TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi! 

    Eyüp Göral

    Abide Kaçmaz

    Necati İnal

    Halil Arık

    Melek Erkul

    Nimet Demirci

    Şener Yiğit

    Mehmet Bilmez

    Emre Şahin

    İbrahim Akkuş

    Ramazan Demirbağ

    Recep Ateş

    Pazkizer Can

    Mevlüt Terken

    Nazım Bilir

    Züleyha Yıldız

    Serpil Öztürk

    İbrahim Kalkan
    Rebiş Çakır

    Tülfiye Dalkılıç

    Müjdat Gülten

    Kemal Bayır

    Mehmet Ömür

    Cengiz Yüksel

    Gülsüm Saraç

    Cengiz Bayraktar

    Halil İbrahim Gökçe

    Mustafa Davulcı

    Eray Duran

    Sevgi Aktaş

    Sami Sarı

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