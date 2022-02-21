TOKİ Kütahya kura sonuçları! Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?
TOKİ Kütahya kura sonuçlar belli oldu. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. İşte Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kütahya TOKİ konut belirleme kurası çekildi. 454 adet konut için daha önce belirlenen 447 hak sahibine yönelik konut belirleme kurası çekilecek. Kura çekimi saat 13.00'te başladı. Konut belirleme kurası sonrasında ismi çıkan hak sahipleri, 7 Mart - 8 Nisan 2022 tarihleri arasında TC Ziraat Bankası A.Ş Kütahya Menderes Bulvarı Şubesi'nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak.
TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi!
Eyüp Göral
Abide Kaçmaz
Necati İnal
Halil Arık
Melek Erkul
Nimet Demirci
Şener Yiğit
Mehmet Bilmez
Emre Şahin
İbrahim Akkuş
Ramazan Demirbağ
Recep Ateş
Pazkizer Can
Mevlüt Terken
Nazım Bilir
Züleyha Yıldız
Serpil Öztürk
İbrahim Kalkan
Rebiş Çakır
Tülfiye Dalkılıç
Müjdat Gülten
Kemal Bayır
Mehmet Ömür
Cengiz Yüksel
Gülsüm Saraç
Cengiz Bayraktar
Halil İbrahim Gökçe
Mustafa Davulcı
Eray Duran
Sevgi Aktaş
Sami Sarı
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN