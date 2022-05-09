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    EkonomiTHY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi
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    THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

    Pandemi sonrası uçuş ve yolcu sayısını arttırmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta olacağı açıklandı.

    09.05.2022 - 16:06 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
    THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

    Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayis, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ:11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.

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