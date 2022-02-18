Bankalar müşterilerine temassız kart limitinin arttırıldığını içeren mesajlar gönderiyor. BDDK, ocak ayında temassız ödeme limitinin Şubat ayından itibaren artırıldığını duyurmuştu. Peki, Temassız kart limiti ne kadar oldu? Temassız ödeme limiti ne oldu? Temassız kart ödemesi nasıl açılır? İşte 2022 temassız kart limiti…

TEMASSIZ KART LİMİTİ NE KADAR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk Lirası olarak yeniden güncellenmesine karar vermişti.

BDDK’nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Daha önce 250 Türk Lirası'na çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk Lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk Lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

TEMASSIZ KART ÖDEMESİ NASIL AÇILIR?

Temassız Ödeme özelliği, bankaların mobil uygulaması üzerinden açılabiliyor.