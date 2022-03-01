Şubat ayı enflasyon oranı 2022 ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon beklentisi 2022 nedir, ne olur?
Enflasyon oranı şubat ayının bitmesiyle merakla bekleniyor. 2022 yılı Ocak ayı enflasyonu yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,69 olmuştu. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti. Peki, Şubat ayı 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Şubat 2022 enflasyon beklentisi nedir, tahmini kaç?
Şubat ayı 2022 enflasyon oranı için gözler mart ayına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, PPK toplantı özetini yayımlanırken, enflasyon beklentisi ve oranların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Kira artış oranı enflasyon oranlarına göre belirlendiğinden kiracı ve ev sahipleri TÜİK tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.
ŞUBAT AYI 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart saat 10.00'da açıklanacak.
ŞUBAT AYI 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası, PPK toplantı özetini yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83’e gerilemiştir. Öte yandan uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05’e yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.