Smart enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, Smart Güneş Enerji halka arz ne zaman işlem görecek?

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. halka arz edildi. SPK tarafından yayımlanan haftalık bültende Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri 16-17-18 Mart 2022 tarihinde talep topladı. Şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu doğrultuda yatırımlarını gerçekleştirmek isteyenler Smart Güneş Enerjisi Teknolojilerinden hisse satın aldı. İşte Smart enerji halka arz sonuçları ve işlem tarihi…

SMART ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Smart Güneş Teknolojileri’nin Borsa İstanbul’daki halka arzına bireysel ve kurumsal yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Halka arza 9.5 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 534 milyon 713 bin 621 TL oldu.

Güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu ve fotovoltaik (FV) güneş paneli üretimi alanlarında Türkiye’nin öncü teknoloji markası Smart Güneş Teknolojileri’nin halka arzı başarıyla tamamlandı. 16-17-18 Mart tarihlerinde QNB Finansinvest ve TSKB konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen Smart Güneş Teknolojileri’nin halka arzında toplam büyüklük 534.713.621 TL olarak gerçekleşti. Halka arz işlemi sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile yapıldı. Halka arz edilen şirket hisselerinin Borsa İstanbul’da “14 TL” fiyat ve “SMRTG” kodu ile 24 Mart Perşembe günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, toplam 101.755 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 31.840.000 TL nominal değerli payların 9.5 katına denk gelen 303.741.440 TL nominal değerli pay talebi geldi.



Halka arzda, ek satış hariç, Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 4 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 18 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 4 katı talep sağlandı.



Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 127.5 milyon TL’den 153 milyon TL’ye yükselirken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 24.97’sine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

SMART ENERJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Smart Enerjinin borsada ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı. Şirketten konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 16-17-18 Mart 2022 tarihlerinde 14 TL fiyat ile QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından halka arz edildi.

Halka Arz Tarihi: 16-17-18 Mart 2022

Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 14 TL

Dağıtım Yöntemi: Oransal Dağıtım

Pay: 31,840,000 Lot

Ek Pay: 6,368,000 Lot

Aracı Kurum: QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BİST Kodu: SMRTG

Pazar: Yıldız Pazar

Anahtar teslim kurulum hizmetleri ile PV modül üretimi alanlarında Avrupa'nın en önde gelen entegre güneş enerjisi şirketlerinden birisi olan Smart Güneş Teknolojileri, ticari ve perakende kullanıcılarına geniş yelpazede güneş enerjisi çözümleri sunmaktadır.

2009 yılında kurulan ve merkezi İstanbul’da olan Smart Güneş Teknolojileri; Türkiye başta olmak üzere Almanya ve Ukrayna'da bulunan ofisleri ve Gebze’de 23.500 m² alan üzerinde kurulu üretim tesisi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Gebze, Kocaeli’deki üretim tesisinde arazi ve çatı güneş enerjisi santrallerinde kullanılmak üzere kristal silikon hücre bazlı yüksek verimli fotovoltaik güneş paneli üretilmektedir.

Yıllık 1100 MW üretim kapasitesine sahip, 23.500 m2 kapalı alana kurulu son teknoloji otomatik üretim hatlarında Multi Busbar, PERC, Half-Cut Cell ve Bifacial teknolojileri kullanılarak, verimliliği yüksek, üstün kaliteli güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir.