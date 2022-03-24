Sigaraya zam gelecek mi 2022, 28 Mart Pazartesi sigaraya zam var mı? Sigara fiyatları artacak mı?

Sigaraya zam yapılacağı Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyuruldu. Aybaş sigara ve alkollü içkilere zam geleceğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sigaraya geçtiğimiz ay da 2 liralık zam yapılmıştı.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş 28 Mart Pazartesi günü yeni bir zam daha geleceğini açıklandı.

Kişisel Twitter hesabından "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" diye soran Özgür Aybaş, zamları şöyle duyurdu:

"Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek."

Alkole zammın Ramazan'da 2 Nisan'da gelmesini bekliyoruz

"Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..."