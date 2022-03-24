Sigaraya zam gelecek mi 2022, 28 Mart Pazartesi sigaraya zam var mı? Sigara fiyatları artacak mı?
Sigaraya zam gelecek mi 2022, Pazartesi sigaraya zam var mı? Sigaraya geçtiğimiz ay yapılan 2 liralık zammın ardından yeni bir zammın daha kapıda olduğu iddia edildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya yapılan son 2 liralık zammın ardından içki ile birlikte yeniden sigaraya bir zammın daha geleceğini söyledi. İşte sigara zammı ile ilgili son gelişmeler…
Sigaraya zam yapılacağı Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyuruldu. Aybaş sigara ve alkollü içkilere zam geleceğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sigaraya geçtiğimiz ay da 2 liralık zam yapılmıştı.
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş 28 Mart Pazartesi günü yeni bir zam daha geleceğini açıklandı.
Kişisel Twitter hesabından "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" diye soran Özgür Aybaş, zamları şöyle duyurdu:
"Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek."
Alkole zammın Ramazan'da 2 Nisan'da gelmesini bekliyoruz
"Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..."
Alkol ve sigara zamlarına hazırmıyız— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) March 24, 2022