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    EkonomiMersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu
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    Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu

    Mersin'de ilk hasadına başlanan örtü altı kayısı, kilosu 100 TL'den satıldı.

    24.04.2022 - 10:08 |
    Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu

    Hasada katılan Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, örtü altı üretimin bölgede yaygınlaştığını söyledi. Ocak ayında kayısı seralarının üzerinin kapatıldığını belirten Gürbüz, "Sera içerisinde yeterli sıcaklık elde edilince ağaçlar çiçeğe biner. 3 ay içerisinde de hasada geçilir.

    Mersinde ilk hasadı yapılan kayısı 100 TLden alıcı buldu

    Bu sene çok fazla soğuk yaşadık, donlar oluştu. Buna rağmen çiçekleri koruduk, sera içerisinde sobalar yakıldı. Maalesef açıkta bu sağlanamadığı için meyve alamıyoruz. Özellikle Çukurova bölgesinde şeftali, erik, nektarin, kayısı gibi sert çekirdekli ürünlerde çiçekleri kaybettik. Bu yıl meyve yokluğundan dolayı fiyatlar arttı. Bölgemizde örtü altı kayısı hasadına başladık. Üreticimize bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

    Mersinde ilk hasadı yapılan kayısı 100 TLden alıcı buldu

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