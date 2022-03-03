Mart kira artış oranı 2022! Kira artış oranı 2022 enflasyon rakamlarıyla belli oldu: TEFE TÜFE'ye göre Mart ayı kira artış oranı ve kira artış oranı hesaplama!

TÜFE yüzde 11.10 artarken yıllık enflasyon 48.69 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK şubat ayı enflasyonunu aylık 4,81 artarken, yıllık bazda ise 54,44'e yükseldi. Peki, TEFE TÜFE'ye göre mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 25, 98 artış gerçekleşti. İşte Mart 2022 kira artış oranı …

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

Mart 2022 Kira Artış Oranı: %25,98

Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 259, 8TL