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    EkonomiMart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz beklentisi nedir?
    HaberlerEkonomi Haberleri Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz beklentisi nedir?
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    Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz beklentisi nedir?

    Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanacak faiz kararı merakla bekleniyor. TCMB, şubat ayında gerçekleşen toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. TCMB, şubat ayında gerçekleşen toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz beklentisi nedir?

    12.03.2022 - 17:30 |
    Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz beklentisi nedir?

    TCMB, şubat ayında gerçekleşen toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentileri merakla sorgulanıyor.

    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Merkez Bankası 17 Mart tarihinde gerçekleşecek ve mart ayı faiz kararı belli olacak.

    Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne?

    Ekonomistler politika faizinin mart ayında da yüzde 14'te sabit bırakılması bekleniyor.

    Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

    Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

    TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" ifadelerine yer verildi. 

     

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