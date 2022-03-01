°
Şehir seçiniz
    BİST1.9460.00EURO15.610.28USD13.840.04ALTIN849.711.31
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiMart 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mart ayı kira artış oranı 2022 nasıl hesaplanır, TEFE TÜFE’ye göre kira artış zammı hesaplama!
    HaberlerEkonomi Haberleri Mart 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mart ayı kira artış oranı 2022 nasıl hesaplanır, TEFE TÜFE’ye göre kira artış zammı hesaplama!
    ABONE OL

    Mart 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mart ayı kira artış oranı 2022 nasıl hesaplanır, TEFE TÜFE’ye göre kira artış zammı hesaplama!

    Mart ayı kira artış oranı 2022 ile ilgili aramalar kira ve ev sahipleri tarafından aranmaya başlandı. TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı TÜFE oranlarına göre şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla Mart 2022 kira artış oranı belli olacak. Peki, Mart 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE ve TÜFE’ye göre kira artış oranı nasıl hesaplanır?

    01.03.2022 - 07:47 |
    Mart 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mart ayı kira artış oranı 2022 nasıl hesaplanır, TEFE TÜFE’ye göre kira artış zammı hesaplama!

    TÜİK’in açıklayacağı şubat ayı enflasyon rakamlarıyla mart ayı kira artış oranı belli olacak. Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarında. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla Mart 2022 kira artış oranını öğrenecek.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklandı. Ocak ayı enflasyon oranı 11,10 olarak açıklandı. TÜİK yıllık bazda enflasyon oranı ise 48,69 oldu. TÜİK 2021 enflasyon oranını ise aylık %13.58 ,yıllık ise %36.08 olarak açıklanmıştı. Şubat 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK tarafından açıklanan rakam %22,58 oldu.

    Mart 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

    TÜİK tarafından 3 Mart Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak.

    2022 Şubat ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Mart ayı kira artış oranı da belli olacak.

    KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

    Mevcut Kira Bedeli: 1.500,00 TL

    TÜFE Kira Artış Oranı: %22,58 (Burada en son açıklanan enflasyon verilerine göre Şubat 2022 kira artış zam oranı kullanıldı)

    Kira Artış Tutarı: 338,70 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.838,70 TL

    Yıllık Yeni Kira Tutarı: 22.064,40 TL

     

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya saldırıyor Ukrayna direniyor! ABD'den Rusya için korkunç itiraf: Uzun ve kanlı olacak!

    Rusya saldırıyor Ukrayna direniyor! ABD'den Rusya için korkunç itiraf: Uzun ve kanlı olacak!

    Evi olan milyonları ilgilendiriyor! Devlete ödemek zorunda! En az 7 bin lira...

    Evi olan milyonları ilgilendiriyor! Devlete ödemek zorunda! En az 7 bin lira...

    Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari’den törenle memleketi Van’a uğurlandı

    Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari’den törenle memleketi Van’a uğurlandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya saldırıyor Ukrayna direniyor! ABD'den Rusya için korkunç itiraf: Uzun ve kanlı olacak!

    Rusya saldırıyor Ukrayna direniyor! ABD'den Rusya için korkunç itiraf: Uzun ve kanlı olacak!

    Sıradaki Haber
    Şubat ayı enflasyon oranı 2022 ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon beklentisi 2022 nedir, ne olur?

    Şubat ayı enflasyon oranı 2022 ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon beklentisi 2022 nedir, ne olur?

    Sıradaki Haber
    Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari’den törenle memleketi Van’a uğurlandı

    Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari’den törenle memleketi Van’a uğurlandı

    Sıradaki Haber
    Türk Hava Yolları'ndan üniversite öğrencilerine özel Take-Off 101 programı!

    Türk Hava Yolları'ndan üniversite öğrencilerine özel Take-Off 101 programı!

    Sıradaki Haber