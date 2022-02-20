Market fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Resmen harekete geçildi, yeni sistem devreye girdi

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyumlu olmayan fiyat hareketlerinin engellenmesi için her türlü adımın atılacağını kaydetmişti. Fiyatların daha yakından takip edilerek sıkı bir denetime tabi tutulacağını ifade eden Nebati, ürün etiketlerine fahiş fiyatlar koyan satıcılara karşı özel bir ekip oluşturulacağını ifade etmişti.

Toplantıda yapılan bu açıklamaların ardından da beklenen adım atıldı. Bakanlık, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek adına harekete geçildiğini duyurdu.

Vergi Denetim Kurulu’ndaki müfettişler ve Gelir İdaresi’nde görev yapmakta olan denetleyicilerden oluşan Enflasyonla Mücadele Timi tarafından takip edilecek.

Yeni sistem ile birlikte müşterileri mağdur etmesi muhtemel haksız uygulanan fahiş fiyat artışlarının daha kolay bir şekilde tespit edilmesi ve bunu takiben fiyat artışlarını uygulayan kişiler hakkında da yasal işlem başlatılması hedeflenecek. Uygulama ile birlikte haksız fiyat artışlarının engellenmesi bekleniyor.