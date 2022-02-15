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    EkonomiKuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarına 60 ülke katıldı
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    Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarına 60 ülke katıldı

    Orlando’da düzenlenen Kuzey Amerika’nın en önemli mutfak ve banyo ürünleri fuarına 60 ülkeden 400’e yakın marka katıldı.

    15.02.2022 - 11:44 |
    Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarına 60 ülke katıldı

     

    Dünyanın çeşitli ülkelerinden 60 binden fazla profesyonelin ziyaret ettiği Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı’nda (KBIS) kompoze yüzeyler sektöründe Türkiye’yi temsil eden tek marka Coante oldu. Firma fuarda ürünlerini tanıttı.

    Kuzey Amerikanın en önemli mutfak ve banyo fuarına 60 ülke katıldı

    Kompoze taş sektörünün pek çok ülkede hızla büyümesi nedeniyle yurt dışı fuarlara önem verdiklerini belirten şirketin genel müdürü Kenan Erdem, “Artık doğallık, hijyen, sağlamlık ve tasarım özellikleri ile öne çıkan kuvars yüzeyler tüm dünyada giderek daha fazla talep görüyor. 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı artırmak için pandemi süreci ve diğer krizlere rağmen faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. KBIS, en son trendlerin, teknolojilerin ve tasarımların sergilendiği, ilham verici, etkileşimli bir platform olduğu için sektörümüz adına Türkiye'yi burada temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

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