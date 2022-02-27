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    EkonomiKırıkkale Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 52 zam
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    Kırıkkale Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 52 zam

    Kırıkkale Belediyesi, işçi maaşlarına yüzde 52 oranında zam yapıldığını bildirdi.

    27.02.2022 - 16:28 | | DHA
    Kırıkkale Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 52 zam

    Kırıkkale Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde, işçi maaşlarında 2022 yılı için yüzde 52 oranında zam yapıldığı bildirildi. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, tüm şartları zorlayarak işçi maaşlarına beklentinin üzerinde zam söyledi.

    Saygılı, "Asıl görevimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Bu nedenle vatandaşlarımıza hizmet götüren işçi arkadaşlarımızın haklarını almaları, ekonomik ve sosyal yaşamını en üst seviyeye çıkarmak için de çaba harcıyoruz" dedi.

    Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Fatih Doğan ise işçilerin maaşlarına yönelik anlaşmadan mutlu olduklarını belirterek, "Belediyelerin salgından olumsuz etkilendiklerinin farkında olduklarını ancak buna rağmen yapılan anlaşmadan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

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