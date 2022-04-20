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    İstanbul-Sofya tren seferleri başlıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, salgın nedeniyle ara verilen İstanbul - Sofya Ekspresi seferlerinin 25 Nisan’da yeniden başlayacağını duyurdu.

    20.04.2022 - 18:00 | | Kaan ULU/ANKARA - DHA
    İstanbul-Sofya tren seferleri başlıyor

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 20 Şubat 2017 tarihinden itibaren İstanbul (Halkalı)-Sofya arasında her gün karşılıklı olarak sefere konulan İstanbul Sofya Ekspresi’nin, pandemi tedbirleri kapsamında 11 Mart 2020 tarihinde geçici olarak durdurulduğu anımsatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Sofya Ekspresi’nin 25 Nisan’dan itibaren İstanbul’dan (Halkalı), 26 Nisan’dan itibaren de Sofya’dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındığı belirtilerek, "İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul’dan 21.40'ta kalkacak, Sofya'ya 09.35'te varacak. Sofya'dan 18.30'da hareket edecek, İstanbul'a 05.34'te ulaşacak. İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)-Sofya güzergahını izleyen İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul’dan Sofya'ya 11 saat 55 dakikada, Sofya'dan İstanbul'a ise 11 saat 4 dakikada varacak. Tren biletleri ise İstanbul'da Sirkeci ve Halkalı ile Ankara, Eskişehir'deki gişelerden satın alınabilecek" denildi.

     

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