İş adamı ve girişimci Cemil Kumaşçıoğlu: Gözlemlemek başarının temelidir

Kurucu ortağı olduğu mekanlarda Ankara’da eğlence hayatının seyrini değiştiren Cemil Kumaşçıoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bizim sektörümüzde gözlem yapmak çok önemlidir. Ben başarıya ulaşmış her şirketi her kişiyi fazlasıyla gözlemlerim. Yurt dışında yer alan bazı restoranların sunum şekillerinden iç mekân tasarımlarına kadar detaylı bir inceleme gerçekleştiririm. Çünkü başarı kendiliğinden oluşan bir şey değil ve çok fazla mesai isteyen bir kavramdır. Gezdiğim her mekânı, yemek yediğim her restoranı garsonundan komisine kadar, sunumundan lezzetine kadar her şeyi çok iyi gözlemlemeye çalışıyorum. Özellikle başarmış olan işletmelere çok fazla ziyaretlerde bulunurum. Bu yüzden her kaliteli restorana ve hizmetine hayran kaldığım işletmelere ne kadar başarılı olduklarını dile getiririm.

Başarmak için fazla mesai yapılması gerektiğini ifade eden Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara’da açmış olduğu mekanlarla eğlence hayatının yön değiştirdiğini söyledi. Ankara’da ve İzmir’de açmayı planladıkları mekanlar hakkında da bilgi veren Cemil Kumaşçıoğlu:

Başarmak için çok ciddi zaman harcıyoruz. Ortaklarımızla saatlerce süren toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bunun temelinde iki şey var. Birincisi; bizim başarma hırsımız, ikincisiyse Ankara’da yaşayan ziyaretçilerimize keyif alacakları bir mekân ve hizmet sunabilmek. Bu iki temel unsur bizleri birkaç mekân açmaya kadar ilerletti diyebilirim. Bunun yanı sıra kabuğumuzda kalmıyoruz ve nasipse gelecek sezonda hayalini kurduğum Çeşme’de bir mekân açmayı planlıyoruz. Bunun da haberini vermiş olalım. Görüşmelerimiz ve proje çalışmalarımız devam ediyor.

