Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.50'de toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Beklenen elektrik tarifelerine yönelik de açıklama yaptı. Peki, İndirimli elektrik limiti kaç KW oldu? Meskenlerde elektrik KDV oranı düştü mü, ne kadar?

İndirimli elektrik limiti kaç KW oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Meskenlerdeki günlük 8 kilovat saati aylık 240 kilovat saati yükseltilmiştir Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate, aylık 900 kilowat saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Yaz aylarıyla birlikte günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu da kontrol altına alacağız.