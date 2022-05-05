İlaç satışı ile ilgili flaş açıklama! 'Endişe verici boyuta ulaştı'

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, geçen haftalarda İzmir’de piyasaya sürülmek üzere olan binlerce sahte Ilaç yakalandığının altını çizerek, Türkiye’ye sahte ve kaçak ilaçların başında zayıflama ilaçları, afrodizyak etkili ilaçlar, saç ürünleri ve hormon ilaçlarının geldiğini kaydetti.

ENDİŞE VERİCİ BOYUT

Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken bu ürünlerin internet ortamında, sosyal medya ya da merdiven altı gibi yerlerde kontrolsüzce satılması, endişe verici boyutlara ulaştı. İlacın doğru adresi eczanelerdir. Özellikle internet sitelerinden yapılan özendirici ve süslü söylemlere aldanılmaması ve asla internet üzerinden ilaç alınmaması gerekiyor. Çünkü, sahte ve kaçak ilaçlar en çok internet üzerinden satış imkânı buluyor. Kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen ve gerekli inceleme ve analizleri yapılmamış bu ürünlerin satılması, halk sağlığı için büyük risk taşıyor. İster bitkisel, ister hayvansal kaynaklı olsun ilaçlar insan vücudunda sistemik etkisi olan kimyasal maddelerdir. Halkımızın sağlığı için ilaçların eczaneden, eczacıya danışarak alınması şart.” (Hürriyet)