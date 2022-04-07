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    EkonomiHollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesini gördü
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    Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesini gördü

    Küresel ekonomilerin mücadele ettiği enflasyon büyük sorun olmaya devam ediyor. Hollanda'da enflasyon son 46 yılın zirvesine çıktı.

    07.04.2022 - 09:37 |
    Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesini gördü

    Hollanda'da Enflasyon yükselişini sürdürüyor. Pandemi, tedarik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle birlikte Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesine çıktı.

    Kurumun verilerine göre Mart ayında Tüketici Fiyatları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 9.7 arttı. Ülkede enflasyon 1976'dan bu yana görülen yüzde 9.8'in seviyesinin ardından en yüksek noktaya çıkmış oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 3.6 arttı. AB uyumlu tüketici fiyat artışı yüzde 4.4 olurken yıllıkta da yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.

    PETROL KRİZİ TETİKLEMİŞTİ

    1973 yılındaki petrol krizinden ağır yara alan Hollanda'da fiyatlar yükselişe geçmiş ve 1975 yılında Ocak ayında yüzde 11.1 ile rekor kırmıştı.

     

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