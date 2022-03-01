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    EkonomiAnkara'da halk ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren...
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    Ankara'da halk ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren...

    Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada halk ekmeğin yarından itibaren 2 liradan satılacağını duyurdu.

    01.03.2022 - 11:19 |
    Ankara'da halk ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren...

    Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük bir milyon üretim kapasitesine sahip halk ekmekte, artan maliyetlere rağmen, uzun süredir fiyat artışı yapılmadığına dikkat çekildi. 

    Belediye'den tarafından yapılan açıklamada, un, maya, işçi maliyetleriyle enerji ve diğer giderlerde yaşanan artışların çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiği ifade edilerek, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 2 lira olarak belirlenmiştir." denildi. 

    Ankarada halk ekmeğe zam geldi Yarından itibaren...

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