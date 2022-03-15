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    EkonomiGümrük vergisi ne kadar, zamlandı mı? Gümrük vergisi zammı
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    Gümrük vergisi ne kadar, zamlandı mı? Gümrük vergisi zammı

    Gümrük vergisi ne kadar, zamlandı mı? AB dışı ülkelerden kargo yoluyla gelen eşyaların gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre AB ülkelerinden değeri 150 Euro'yu geçmeyen eşyalarda vergi oranı yüzde 18 olarak uygulanacak.

    15.03.2022 - 13:52 |
    Gümrük vergisi ne kadar, zamlandı mı? Gümrük vergisi zammı

    Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Euro’yu geçmeyen eşya üzerinden alınacak gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi. Söz konusu eşyanın AB'den gelmesi durumunda yüzde 18 vergi ödenecek. 150 Euro'luk limit daha önce 1500 Euro idi. Resmi Gazete'de 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

    Posta veya hızlı kargo ile gelen 150 Euro'yu aşan eşyalar ise cinsine göre yürürlükteki normal vergiye tabi olacak.

    Gelen eşya ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alan lüks mallar arasında ise bu oranlar üzerine ek yüzde 20 vergi uygulanacak.

    Yolcu beraberinde getirilen 1500 Euro'ya kadar olan eşyalar da yeni vergi oranlarına tabi olacak.

    KİTAPLARA MUAFİYET

    Karar göre, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1.500 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisi devam edecek.

    Ayrıca bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya da vergi muafiyeti tanınacak.

     

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