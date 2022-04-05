°
Şehir seçiniz
    BİST2.3260.64EURO16.080.16USD14.720.09ALTIN910.54-0.05
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiFiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı gerçekleşti! Enflasyonla mücadele vurgusu
    HaberlerEkonomi Haberleri Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı gerçekleşti! Enflasyonla mücadele vurgusu
    ABONE OL

    Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı gerçekleşti! Enflasyonla mücadele vurgusu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4'üncüsü gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda, arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulması ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarının ele alındığını açıkladı. Bakan Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

    05.04.2022 - 23:25 | | DHA
    Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı gerçekleşti! Enflasyonla mücadele vurgusu

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 4'üncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati başkanlığında 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Düzenli olarak toplanan Komite, mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirmiştir. Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikalar, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracaktır. Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir."

    BAKAN NEBATİ: ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi 4'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı gerçekleşti Enflasyonla mücadele vurgusu

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir!

    Bakan Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir!

    Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

    Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

    Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi

    Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

    Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

    Sıradaki Haber
    Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı gerçekleşti! Enflasyonla mücadele vurgusu

    Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı gerçekleşti! Enflasyonla mücadele vurgusu

    Sıradaki Haber
    Savunma Sanayi Başkanı duyurdu! ATAK'ta yeni gelişme

    Savunma Sanayi Başkanı duyurdu! ATAK'ta yeni gelişme

    Sıradaki Haber
    Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

    Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

    Sıradaki Haber