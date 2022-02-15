°
Şehir seçiniz
    BİST2.0381.81EURO15.470.14USD13.590.01ALTIN810.52-0.91
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiFED toplantısı ne zaman? FED 2022 şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak?
    HaberlerEkonomi Haberleri FED toplantısı ne zaman? FED 2022 şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak?
    ABONE OL

    FED toplantısı ne zaman? FED 2022 şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, FED Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Şubat ayı faiz kararı merakla bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz toplantısının ardından “FED toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak” sorularına yanıt aranıyor. İşte FED Şubat ayı faiz kararı ve FED toplantısına dair merak edilenler…

    15.02.2022 - 15:32 |
    FED toplantısı ne zaman? FED 2022 şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED Şubat ayı faiz kararı hakkında yapılan araştırmalar arttı. FED'in vereceği faiz kararıyla birlikte piyada hareketlilikte olacak. FED Başkanı Powell, yeni yılın ikinci faiz kararını küresel piyasalara canlı yayında duyuracak. Peki FED faiz toplantısı ne zaman, FED 2022 şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED ŞUBAT AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    FED Şubat ayı toplantısı 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

    FED OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

    Fed'in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesi beklentisini ortaya koyan Goldman Sachs, ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bu beklentisini 7'ye çıkardı.

    ABD'de yıllık enflasyonun ocakta yüzde 7,5 ile 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından değerlendirme yapan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını tahmin etti.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Sıradaki Haber
    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber