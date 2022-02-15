FED toplantısı ne zaman? FED 2022 şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED Şubat ayı faiz kararı hakkında yapılan araştırmalar arttı. FED'in vereceği faiz kararıyla birlikte piyada hareketlilikte olacak. FED Başkanı Powell, yeni yılın ikinci faiz kararını küresel piyasalara canlı yayında duyuracak. Peki FED faiz toplantısı ne zaman, FED 2022 şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED ŞUBAT AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED Şubat ayı toplantısı 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

FED OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed'in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesi beklentisini ortaya koyan Goldman Sachs, ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bu beklentisini 7'ye çıkardı.

ABD'de yıllık enflasyonun ocakta yüzde 7,5 ile 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından değerlendirme yapan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını tahmin etti.