FED toplantısı ne zaman, ABD FED faiz kararı 2022 saat kaçta açıklanacak? FED faiz artırırsa dolar, altın, bitcoin ne olur?

Fed faiz kararı ve toplantısı için nefesler tutuldu. Küresel piyasalara yön verem karar için Amerikan Merkez Bankası başkanı Powell'ın açıklamaları bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizlikler, Amerika’nın açıklayacağı faiz kararının daha çok merak edilmesine neden oldu.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararının açıklanacağı toplantı; 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimali piyasa uzmanları tarafından Mart ayında olması bekleniyordu.

ABD'nin Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerini yasaklamasıyla nisan vadeli kontratlarda Brent petrolün varil fiyatı 139,1 dolarla son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için adımlarla petrol kazançlarını geri verdi.

Petroldeki gerilemede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın arza katkı sağlayacağı haberleri de etkili oldu. Hafta içinde Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelirken, toplantıdan somut bir sonuç alınamadı.

FED FAİZ ARTIRIMI YAPARSA DOLAR, ALTIN, BİTCOİN NE OLUR?

Fed’in faiz artırması kısa vadede dolar endeksinde anlık tepkiler dışında çok güçlü yükseliş yaratmama ihtimali olduğu düşünülüyor.

Fed’in vereceği sürpriz bir karar gram altında volatiliteyi artırabilir. 965 üstü fiyatlamalarda yükselişler hız kazanabilir.