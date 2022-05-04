Nisan enflasyon oranÄ± TÃœÄ°K tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžahap KavcÄ±oÄŸlu â€˜Enflasyon Raporuâ€™nu aÃ§Ä±kladÄ±. BaÅŸkan KavcÄ±oÄŸlu â€˜Enflasyonun 2022 yÄ±l sonunda %42,8 olarak gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini tahmin ediyoruzâ€™ dedi. Peki, Enflasyon toplantÄ±sÄ± saat kaÃ§ta, Nisan 2022 enflasyon oranÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak?

ENFLASYON TOPLANTISI NE ZAMAN, ENFLASYON ORANI SAAT KAÃ‡TA AÃ‡IKLANACAK?

Enflasyon oranÄ± 5 MayÄ±s tarihinde saat 10:00â€™da aÃ§Ä±klanacak.

MART AYI ENFLASYON AÃ‡IKLAMASI

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu Mart ayÄ±na iliÅŸkin enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Mart'ta enflasyon yÃ¼zde 61.14 oldu. TÃœFE'de (2003=100) 2022 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %5,46, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %22,81, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %61,14 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %29,88 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.



YÄ±llÄ±k en dÃ¼ÅŸÃ¼k artÄ±ÅŸ %15,08 ile haberleÅŸme ana grubunda gerÃ§ekleÅŸti. Bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re artÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu diÄŸer ana gruplar sÄ±rasÄ±yla %26,73 ile eÄŸitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabÄ± ve %34,95 ile saÄŸlÄ±k oldu. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu ana gruplar ise sÄ±rasÄ±yla, %99,12 ile ulaÅŸtÄ±rma, %70,33 ile gÄ±da ve alkolsÃ¼z iÃ§ecekler, %69,26 ile ev eÅŸyasÄ± oldu.



Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla 2022 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda en az artÄ±ÅŸ gÃ¶steren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabÄ±, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eÄŸlence ve kÃ¼ltÃ¼r oldu. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, 2022 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu ana gruplar ise sÄ±rasÄ±yla, %13,29 ile ulaÅŸtÄ±rma, %6,55 ile eÄŸitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

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