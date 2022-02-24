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    EkonomiDünya borsalarında son durum ne? Rus borsası durduruldu mu? Ruble ne kadar oldu?
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    Dünya borsalarında son durum ne? Rus borsası durduruldu mu? Ruble ne kadar oldu?

    Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Tüm dünya Rusya’ya tepki gösterirken, NATO’nun nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Krizin ilk başladığı andan itibaren Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları devam ediyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte Rus borsası ve rublesi dip seviyeyi gördü. ülkedeki tüm piyasalarda işlemler durduruldu. Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasına müdahaleye hazırlanıyor. Peki, Dünya borsalarında son durum ne? Rus borsası durduruldu mu? Rus borsasında işlem yapılıyor mu? Rusya Merkez Bankası döviz piyasasına müdahale edecek mi? İşte detaylar…

    24.02.2022 - 10:42 |
    Dünya borsalarında son durum ne? Rus borsası durduruldu mu? Ruble ne kadar oldu?

    Rus ordusu sabah saatlerinde Ukrayna topraklarına girdi! Harekat resmen başladı! Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşına kiltlendi. Rusya hava sahası radarlarını ve askeri üslere hedef alırken, dünyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı dünya borsalarını etkiledi. Dünya borsalarında gerileme yaşandı. Rusya borsası ve rublesindeki düşüş nedeniyle Moskova Barsası açıklama yaptı. Peki, Dünya borsalarında son durum ne? Rus borsası durduruldu mu? Rus borsasında işlem yapılıyor mu? Rusya Merkez Bankası döviz piyasasına müdahale edecek mi? İşte detaylar…

    DÜNYA BORSALARINDA SON DURUM NE?

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatmasının ardından dünya borsaları geriledi.

    RUS BORSASI DURDURULDU MU?

    Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

    Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.

    RUSYA MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASASINA MÜDAHALE EDECEK Mİ?

    Ruble'deki düşüş ise yüzde 7'yi aşarak tarihi dip seviyelerini gördü. Bunun üzerine Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasına müdahale edeceğini açıkladı.

    Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.

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