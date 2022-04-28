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    EkonomiDoğal gaz, petrol, gümüş, gıda, altın... Kriz 3 yıl sürecek! Dünya Bankası korkutan raporu yayımladı
    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz, petrol, gümüş, gıda, altın... Kriz 3 yıl sürecek! Dünya Bankası korkutan raporu yayımladı
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    Doğal gaz, petrol, gümüş, gıda, altın... Kriz 3 yıl sürecek! Dünya Bankası korkutan raporu yayımladı

    Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin emtia fiyatlarını 2024 yılı sonuna kadar yüksekte tutacağını açıkladı. Rapora göre Ukrayna'daki savaş, emtia piyasalarında büyük bir şok etkisi yarattı. Bu; küresel ticaret, üretim, tüketim kalıplarını ve fiyatları 2024'ün sonuna kadar tarihi yüksek seviyelerde tutacak şekilde değiştirdi.

    28.04.2022 - 09:08 |
    Doğal gaz, petrol, gümüş, gıda, altın... Kriz 3 yıl sürecek! Dünya Bankası korkutan raporu yayımladı

    Dünya Bankası "Ukrayna Savaşı'nın Emtia Fiyatlarına Etkisi" başlıklı bir rapor yayımladı. O rapora göre savaştan kaynaklanan gıda ve enerji fiyat şokları yıllarca sürebilir. Raporda enerji fiyatlarındaki artışın da yüzde 50'yi bulabileceği kaydedildi.

    Rapora göre Ukrayna'daki savaş, emtia piyasalarında büyük bir şok etkisi yarattı. Bu; küresel ticaret, üretim, tüketim kalıplarını ve fiyatları 2024'ün sonuna kadar tarihi yüksek seviyelerde tutacak şekilde değiştirdi.

    Dikkat çeken raporda son 2 yılda enerji fiyatlarındaki yükselişin 1973'teki petrol krizinden bu yana görülen en büyük artış olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca küresel emtia fiyatlarının son 5 yıllık ortalamanın oldukça üzerinde kalacağı da belirtildi.

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