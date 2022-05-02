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    EkonomiÇılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 2 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...
    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 2 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...
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    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 2 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları çekilişin tamamlanmasının ardından belli oldu. Çılgın Sayısal Loto oynayan vatandaşlar oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    02.05.2022 - 21:37 |
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 2 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişin ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor. İşte 2 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 12 - 23 - 41 - 45 - 53 - 77 - 70 (Joker) oldu. Süper star numarası ise 32 oldu.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

    SÜPERSTAR NEDİR?

    SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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