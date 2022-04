Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Çevre ve Çocuk Şenliği”nde çevre müfettişi çocuklarla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı olarak Bakanlık tarafından düzenlenen "Çevre ve Çocuk Şenliği"nin Ankara'daki programına katıldı. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlikte birçok çevre müfettişi çocukla bir araya gelen Bakan Kurum, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Ardından çocuklarla birlikte sahnede şarkı söyleyen Kurum, burada bir de konuşma gerçekleştirdi. Çocuklara daha güzel bir gelecek ve doğa bırakmak için mücadele verdiklerini anlatan Bakan Kurum, bu mücadelenin en önemli aktörünün gençler olduğunu söyledi.

"YARINLARIMIZ, UMUDUMUZ, HER ŞEYİMİZ SİZLERSİNİZ"

Bakan Kurum konuşmasında şunları kaydetti:

Burada aynı zamanda çevre müfettişlerimiz buradalar. Çevremizi, doğamızı korumak için, sizlere daha güzel bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak için mücadele veriyoruz. Çevremizi koruyacağız hep birlikte. Arkadaşlarımızı, ailelerimizi uyaracağız. Biz bu yapmış olduğumuz uygulamalarla birlikte sizlere daha iyi bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak adına hep birlikte mücadele veriyoruz. Mücadelemizin en önemli aktörleri siz kıymetli gençlerimiz. O yüzden yolumuza siz gençlerimizle birlikte devam edeceğiz. Yarınlarımız, umudumuz, her şeyimiz sizlersiniz. Bütün mücadelemiz sizler için. O yüzden her birinizi tebrik ediyorum tekrar."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından "Çevre ve Çocuk Şenliği" etkinliğine katılan çevre müfettişi çocuklarla vakit geçirmeye devam etti.