BMS halka arz sonuçları açıklandı mı, BMS TL halka arz ne zaman işlem görecek? BMS çelik hisse halka arz!
BMS halka arz sonuçları için yapılan aramalar arttı. BMS halka arz talep toplama süreci 22 Nisan’da sona erdi. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından hisselerin ne zaman işlem göreceği merak edilip, sorgulanmaya başlandı. 21-22 Nisan tarihlerinde toplanan taleplerin ardından gözler BMS halka arz sonuçlarına çevrildi. BMS Tel hisse ne zaman işlem görecek, BMS halka arz sonuçları açıklandı mı?
BMS halka arz sonuçları açıklandı mı, BMS Tel hisse ne zaman işlem görecek? BMS Tel halka arz süreci 22 Nisan Cuma günü sona erdi. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından gözler halka arz sonuçlarına çevrildi. Verilen paylaşılmasının ardından BMS Tel borsada yeniden işlem görecek.
BMS HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
BMS halka arz sonuçlarının 25 Nisan Pazartesi yani bugün günü açıklanması bekleniyor.
BMS HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Hisselerin yeniden işlem göreceği tarihle ilgili henüz tarih verilmedi. Yeni haftanın ilk günlerinde hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.
BMS HALKA ARZ HAKKINDA
BMS Birleşik Metal ve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BMS Tel) 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplayacak.
BMS TEL'in halka arzında 10.875.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek olup, halka açıklık oranı yüzde 29,77 olacak. Halka arz büyüklüğünün yüzde 25'i kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, BMS TEL'in borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.
BMS TEL'in halka arzında dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak belirlendi.
Halka Arz Tarihi: 21-22 Nisan 2022
Halka Arz Fiyatı/Aralığı;: 17,50 TL
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay:10,875,000 Lot
Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bist Kodu: BMSTL
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