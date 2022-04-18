Binance tr açılmıyor, çöktü mü? Binance tr neden açılmıyor, binance tr yanlış veri nedir?

Binance tr açılmıyor, neden açılmıyor, çöktü mü? Kripto para borsası Binance kullanıcıları platformdan para çekme konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama da geldi. Peki Binance çöktü mü, binance tr yanlış veri nedir?

BİNANCE TR NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar Binance TR yanlış veri hatası verdiğinden açılmıyor.

BİNANCE YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR, BİNANCE TR ÇÖKTÜ MÜ?

Binance TR’de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor.

Daha önce yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir.