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    EkonomiBÄ°M 25 mart 2022 kataloÄŸu! Cuma günü BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi? BÄ°M aktüel ürünler 25 mart 2022
    HaberlerEkonomi Haberleri BÄ°M 25 mart 2022 kataloÄŸu! Cuma günü BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi? BÄ°M aktüel ürünler 25 mart 2022
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    BÄ°M 25 mart 2022 kataloÄŸu! Cuma günü BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi? BÄ°M aktüel ürünler 25 mart 2022

    AvantajlÄ± fiyatlarla Ã§ok sayÄ±da Ã¼rÃ¼n BÄ°M'in aktÃ¼el kampanyalarÄ± ile vatandaÅŸlarÄ±n oluyor. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu iÃ§in indirim gÃ¼nÃ¼ geldi. 25 Mart 2022 BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu farklÄ± kategorilerde cazip indirimler ile alÄ±ÅŸveriÅŸ severleri bekliyor. Bu Cuma BÄ°Mâ€™de Kaan Ã‡apa Makinesi 3.499 TL satÄ±ÅŸa sunulacak. Peki, BÄ°M'de cuma gÃ¼nÃ¼ neler var, BÄ°Mâ€™e ne gelecek? Ä°ÅŸte, 25 Mart BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022â€¦

    25.03.2022 - 14:17 |
    BÄ°M 25 mart 2022 kataloÄŸu! Cuma günü BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi? BÄ°M aktüel ürünler 25 mart 2022

    25 Mart BÄ°M kataloÄŸu 2022 paylaÅŸÄ±ldÄ±. BÄ°M marketleri tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan indirimli Ã¼rÃ¼nleri kataloÄŸunda fiyat bilgileri de paylaÅŸÄ±ldÄ±. BÄ°M'de bu hafta; bahÃ§e Ã¼rÃ¼nlerinden, ev ve ofis aksesuarlarÄ±na, elektroniklerden oyuncaklara pek Ã§ok ÅŸey indirimli fiyatlarla raflarda olacak. Ä°ÅŸte, BÄ°M BÄ°M aktÃ¼el 25 Mart 2022 Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu listesi...

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    BÄ°M 25 mart 2022 kataloÄŸu Cuma gÃ¼nÃ¼ BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 25 mart 2022


    Woon 55â€³ Smart Dual Tv 5.299 TL

    Woon 43â€³ Smart Android Tv 3.999 TLâ€™den

    Kumtel Siyah Cam Set ÃœstÃ¼ Ocak 729 TL

    Philips SÃ¼pÃ¼rge 1299,00 TL

    Fakir BuharlÄ± Temizleme Makinesi 379

    KadÄ±n Supersoft Ev Pantolonu 59,90 TL

    Banyo PaspasÄ± 65Ã—80 cm 19,90 TL

    Lavanta Kokulu Defter 9,90 TL,

    Damla YayÄ±nevi DeÄŸerler Dizisi Kitaplar 5,90 TL

    Kral Åžakir Ä°lk Okuma KitaplarÄ± 9,90 TL

    KÃ¼vette Bebek 39,90 TL,

    Luna ve Bisikleti 79,90 TL,

    Sihirli Resim KÃ¢ÄŸÄ±dÄ± Seti 19,90 TL

    Woodoy Katomath Oyunu 22,50 TL

    TaÅŸÄ±yÄ±cÄ± TÄ±r 79,90 TL

    BÄ°M 25 mart 2022 kataloÄŸu Cuma gÃ¼nÃ¼ BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 25 mart 2022

    9 ParÃ§alÄ± KÃ¼p Puzzle 24,90 TL

    Chefâ€™s Pro Blender Seti 249 TL

    Akel Katmer GÃ¶zleme SacÄ± 249 TL

    KapaklÄ± Kase Seti 3â€™lÃ¼ 39,90 TL

    PaÅŸabahÃ§e Ã‡ay BardaÄŸÄ± 6â€™lÄ± 24,90 TL

    Kaan Ã‡apa Makinesi 3.499 TL

    AhÅŸap SaplÄ± Ã‡apa Sivri / Ã‡atal 29,90 TL

    AhÅŸap SaplÄ± BoyalÄ± Ã‡elik Keser 34,90 TLâ€™den ve

    Yaprak Temizleme TÄ±rmÄ±ÄŸÄ± ve 120 cm Sabit SÄ±rÄ±k 39,90 TL

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    BÄ°M 25 mart 2022 kataloÄŸu Cuma gÃ¼nÃ¼ BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 25 mart 2022

    Bitki Destek Kafesi 44 cm 29,90 TL

    Bitki Destek Kafesi 60 cm 34,90 TL

    Fidan BaÄŸlama Teli 100 m 19,90 TL

    Bitki / Ã‡iÃ§ek Etiketi 20â€™li 14,90 TL

    Fide Dikme AparatÄ± 9,90 TL

    Plastik KÃ¼rek 19,90 TL

    Burunlu Ã‡iÃ§ek Sulama KabÄ± 14,90 TL

    Budama Testeresi 59,90 TL

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    BÄ°M 25 mart 2022 kataloÄŸu Cuma gÃ¼nÃ¼ BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 25 mart 2022

    Spiral Hortum 99,90 TL

    Solar AydÄ±nlatma Sistemi 379 TL

    SensÃ¶rlÃ¼ Solar Duvar LambasÄ± 99,90 TL

    Solar Panelli Telli Led 10m 89,90 TL

    Ofis Bazaar Modern Ã‡iÃ§eklik 159 TL

    8 BÃ¶lmeli Ã‡ok AmaÃ§lÄ± Dolap 499 TL

    Mimilos KatlanÄ±r Masa 99,90 TL

    Evde Sebze YetiÅŸtirme Seti 19,90 TL

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    BÄ°M 25 mart 2022 kataloÄŸu Cuma gÃ¼nÃ¼ BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 25 mart 2022

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