Benzin ve motorin zamlarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, iptal edildi
Benzin ve motorin zamlarıyla ilgili son dakika kararı verildi. Resmen duyuruldu. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; benzinde 0,79, motorinde 2,25 TL'nin son zamların kaynağından iptal edildiği belirtildi.
09.03.2022 - 20:59 |
EPGİS, "Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam gelmişti.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali— EPGİS (@trepgis) March 9, 2022
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.