Benzin ve motorin zamlarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, iptal edildi

EPGİS, "Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam gelmişti.