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    EkonomiBenzin ve motorin zamlarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, iptal edildi
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    Benzin ve motorin zamlarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, iptal edildi

    Benzin ve motorin zamlarıyla ilgili son dakika kararı verildi. Resmen duyuruldu. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; benzinde 0,79, motorinde 2,25 TL'nin son zamların kaynağından iptal edildiği belirtildi.

    09.03.2022 - 20:59 |
    Benzin ve motorin zamlarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, iptal edildi

    EPGİS, "Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam gelmişti.

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