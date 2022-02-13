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    EkonomiBalık fiyatları arttı! Tezgahlarda yoğunluk azaldı! Kilosu...
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    Balık fiyatları arttı! Tezgahlarda yoğunluk azaldı! Kilosu...

    Ordu’da, artan balık fiyatları sonrası tezgahlarda hareketlilik azalırken, balıkçılar en çok istavrit balığına talep olduğunu belirtiyor.

    13.02.2022 - 13:28 | | İHA
    Balık fiyatları arttı! Tezgahlarda yoğunluk azaldı! Kilosu...

    1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu ile balıkçıların yüzü istavrit balığı ile güldü. Sezon başlarında kimi zaman 10 liraya kadar gerileyen istavrit balığı talebi arttırırken, bu sezon az avlanan hamsi ise kimi zaman tezgahlarda 60 liraya kadar yükseldi. Balıkçılar, artan fiyatlar nedeniyle işlerde durgunluk yaşandığını belirterek, en uygun balığın istavrit olduğunu, bu nedenle en fazla istavrite talep olduğunu ve kilogramının 30 liradan satıldığını ifade ediyor.

    Balık fiyatları arttı Tezgahlarda yoğunluk azaldı Kilosu...

    Ordulu balıkçı Gökmen Ceylan, bu yıl hamsinin beklentileri karşılamadığını belirterek, istavrit balığının ise sezon başından bu yana tezgahlarda olduğunu söyledi. Hamsinin, aralıklarla tezgahlardaki yerini aldığını kaydeden Ceylan, “Şuan en uygun balıklardan olan istavrit çok fazla talep görüyor. Bunun yanında mezgit balığına da talep var. Hamsi zaten bu sezon vatandaşların ve balıkçıların beklentisini karşılamadı. Bunlar yerli balıklar ve sürekli taze olarak geliyor. Geçen sezona göre işlerde azalma var ancak insanlar yine de balık tüketiyor” dedi. Öte yandan tezgahlarda istavrit 30, tirsi 40, mezgit 30-35, somon 70, çipura 80, levrek ise 90 liradan satılıyor.

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