TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya-Ukrayna arasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelere iliÅŸkin, "SÃ¶z konusu geliÅŸmelerin, buÄŸday baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkemizin gÄ±da tedarikinde sÄ±kÄ±ntÄ±lara yol aÃ§acaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. BaÅŸta buÄŸday olmak Ã¼zere hububat ve diÄŸer ham maddelerde yeni hasat dÃ¶nemine kadar arz yÃ¶nÃ¼yle bir eksikliÄŸin olmayacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemde Rusya ve Ukrayna arasÄ±ndaki geliÅŸmeler ve bunun uluslararasÄ± hububat ve gÄ±da piyasalarÄ± Ã¼zerindeki muhtemel etkilerinin yakÄ±ndan takip edildiÄŸi belirtilerek, "Son gÃ¼nlerde, sÃ¶z konusu geliÅŸmelerin, buÄŸday baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkemizin gÄ±da tedarikinde sÄ±kÄ±ntÄ±lara yol aÃ§acaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. BaÅŸta Rusya ve Ukrayna olmak Ã¼zere Karadeniz havzasÄ±nda bulunan Ã¼lkeler, dÃ¼nya hububat ticaretinde Ã¶nemli konumda bulunmakta olup, Ã¼lkemize saÄŸladÄ±ÄŸÄ± lojistik avantaj nedeniyle de bu bÃ¶lge ile olan ticaret hacmi gÃ¼nden gÃ¼ne artÄ±ÅŸ gÃ¶stermiÅŸtir. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yapÄ±lan deÄŸerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslÄ± depolar dahil Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n mevcut stoklarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸta buÄŸday olmak Ã¼zere hububat ve diÄŸer ham maddelerde yeni hasat dÃ¶nemine kadar arz yÃ¶nÃ¼yle bir eksikliÄŸin olmayacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir" denildi.

'GIDA ARZINDA BÄ°R SIKINTI Ã–NGÃ–RÃœLMÃœYOR'

AyrÄ±ca baÅŸka Ã¼lkelerden de hububat arzÄ± imkanlarÄ±nÄ±n mevcut olduÄŸu vurgulanarak, "Her ne kadar Rusya ve Ukrayna Ã¼lkemizin hububat tedarikinde son yÄ±llarda aÄŸÄ±rlÄ±k kazanmÄ±ÅŸ olsa da uluslararasÄ± hububat ticaretinde diÄŸer ihracatÃ§Ä± Ã¼lke ve menÅŸelerden de hububat arzÄ± imkanlarÄ± mevcuttur. Bunun yanÄ± sÄ±ra Toprak Mahsulleri Ofisi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len un ve yem regÃ¼lasyonu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. SonuÃ§ olarak 2022 yÄ±lÄ± hububat Ã¼retimine yÃ¶nelik olumlu beklentilerle birlikte Ã¼lkemiz gÄ±da arzÄ±nda bir sÄ±kÄ±ntÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmemektedir. TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu konuda her tÃ¼rlÃ¼ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± mevcut olup Ã¼lkemiz gÄ±da piyasalarÄ±nda saÄŸlanmÄ±ÅŸ olan istikrarÄ±n korunmasÄ±na yÃ¶nelik gerekli tedbirler alÄ±nmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.Â

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DHA-Ekonomi - TÃ¼rkiye-Ankara - ANKARA, (DHA)