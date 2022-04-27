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    EkonomiBakan Nebati, Suudi mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü
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    Bakan Nebati, Suudi mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi görüşme yaptı.

    27.04.2022 - 16:40 |
    Bakan Nebati, Suudi mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü

    Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

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