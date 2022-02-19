Bakan Nebati gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Temsilciler, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü verdi.
19.02.2022 - 17:50 |
Gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile yapılan görüşmeyi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Nebati mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyamıza tam destek sözü aldık."
Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, Birlikten Berekete #KazananTürkiye kampanyamıza tam destek sözü aldık. pic.twitter.com/Jkq8Vmh6LA— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 19, 2022