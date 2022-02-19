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    EkonomiBakan Nebati gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü
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    Bakan Nebati gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Temsilciler, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü verdi.

    19.02.2022 - 17:50 |
    Bakan Nebati gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü

    Gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile yapılan görüşmeyi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından duyurdu.

    Bakan Nebati mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyamıza tam destek sözü aldık."

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