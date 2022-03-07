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    EkonomiBakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi
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    Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile bir araya geldiğini duyurdu.

    07.03.2022 - 13:27 | | İHA
    Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası ile toplantıları devam ediyor. Bakan Nebati, DEİK kurulu ile bir araya geldi.

    Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ''Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Sn. Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş dünyası ile istişarelerimize devam edeceğiz'' denildi.

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