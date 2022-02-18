Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Dönmez'in açıklamaları özetle şöyle: Sadece bizde değil dünya genelinde de enerji fiyatlarında bir yükseliş var. Elektriğin yüzde 21'i devlet, yüzde 79'u özel sektör. Santrallerden aldığı elektriği yüksek enerji hatlarıyla şehirlere kadar getiriyoruz. Elektriğin yönetimi TEİAŞ'ın üstünde.

Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suiistimal ettiler. Konuşanların ya bilgisizliğinden ya da bilgi gizlemesiyle ilgili bir şey. Burada sanki başkalarına kaynak aktarılıyormuş gibi bir yorum yapıldı. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar.

"HÜKÜMETİMİZ SÜBVANSİYON UYGULUYOR"

Yıl başına geldiğimizde elektrik üretim maliyetlerini EPDK hesapladı. Enerji borsasında günlük oluşan maliyetleri görebiliyoruz. Hükümetimiz vatandaşımızı düşünerek sübvansiyon uyguluyor. Biz elektriğin yarısını ithal kaynaklardan üretiyoruz. Örneğin doğal gaz, önemli bir kısmını kömür santrallerinden üretiyoruz. Yarısında dışa bağımlı bir üretim pozisyonunuz var. Özellikle pandemiden sonra yurt dışında bu ürünlerin 5 kat, 10 kat arttığı durumlarla karşı karşıyayız.

"TİCARETHANELERDE YENİ İNDİRİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3’te 2’si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu. Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz. Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışmadır. Ticarethanede de indirimli tarife olarak adlandıracağımız düşük tarifeli kademe olacak.