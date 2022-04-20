Altın fiyatlarında sert hareket! Zirve sonrası tepetaklak oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Tarihi zirvesi sonrası altın fiyatları resmen çakıldı. Ülkeler art arda faiz kararlarını açıkladı, altın fiyatlarından sert hareketler geldi. IMF’nin ‘küresel ekonomik görünüm’ açıklaması ve Fed’in alacağı faiz kararı tahminleri altın piyasasına damga vurdu. Hafta başında 5 haftanın zirvesi olan 1998.4 doları gören ons altın, 1944 dolar seviyesine geriledi. En yüksek 941 lirayı gören gram altın ise şu sıralar, 916 liradan alıcı buluyor. Son kapanışını 1.513,00 lira seviyesinde yapan çeyrek altın da 1.505,00 liradan işlem görüyor. IMF’den gelen açıklama tarihi yükselişe darbe vururken, uzmanlardan uzun vadeli işlemler için yeni rekor tahminleri geldi. Peki altın fiyatları daha düşecek mi? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne kadar olacak? Gram altında yeni rekor ne olacak? İşte altın fiyatlarında son tahminler ve gelişmeler...
20.04.2022 - 10:35 |