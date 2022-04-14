°
Şehir seçiniz
    BİST2.4750.61EURO15.88-0.20USD14.610.12ALTIN927.51-0.08
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiAKINCI B TİHA'dan muhteşem performans! Selçuk Bayraktar paylaştı
    HaberlerEkonomi Haberleri AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans! Selçuk Bayraktar paylaştı
    ABONE OL

    AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans! Selçuk Bayraktar paylaştı

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKIN B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini paylaştı. AKINCI B'nin Performans dayanım test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıklayan Selçuk Bayraktar paylaşımında, "AKINCI da orucunu 35.000 feet'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." ifadelerini kullandı.

    14.04.2022 - 23:00 |
    AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans! Selçuk Bayraktar paylaştı

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "AKINCI da orucunu 35.000 feet'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." ifadelerini kullandı.

    Selçuk Bayraktar, videoda şu ifadeleri kullandı:

    "14 Nisan 2022… Bugün AKINCI B'nin ilk uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu Hava Üssü'ndeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Bir yandan AKINCI B'nin eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi üzerinde 35 bin ft'te diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor.

    Bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından biri de sahada olan testleri. Geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. En ufağından mini İHA'mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri bizim için çok önemli hatıralar barındırıyor. Kabinde iftar yaptığımız dönemleri hatırlatıyor bize.

    İlk uzun dayanıklı test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı. 35 bin ft'te Saros Körfezi üzerinde uçuşuna devam ediyor."

     

      GÜNCEL HABERLER

      Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya resmen açıkladı

      Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya resmen açıkladı

      İBB'den 'öğrenci zam farkı' için flaş karar! İmamoğlu: İndirimi veto edeceğim

      İBB'den 'öğrenci zam farkı' için flaş karar! İmamoğlu: İndirimi veto edeceğim

      AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans! Selçuk Bayraktar paylaştı

      AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans! Selçuk Bayraktar paylaştı

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya resmen açıkladı

      Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya resmen açıkladı

      Sıradaki Haber
      İBB'den 'öğrenci zam farkı' için flaş karar! İmamoğlu: İndirimi veto edeceğim

      İBB'den 'öğrenci zam farkı' için flaş karar! İmamoğlu: İndirimi veto edeceğim

      Sıradaki Haber
      Bakan Kurum, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

      Bakan Kurum, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

      Sıradaki Haber
      Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

      Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

      Sıradaki Haber