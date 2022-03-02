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    EkonomiAkaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...
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    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Zam geldi. Benzin ve motorin fiyatları değişti. Fiyatlar pompaya yansıyacak. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorine ise 1,51 lira zam yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

    02.03.2022 - 19:02 |
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

    EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti:  Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,88 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

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