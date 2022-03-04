Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Bir zam daha geldi, benzin ve motorin...
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Zam geldi. Benzin ve motorin fiyatları değişti. Fiyatlar pompaya yansıyacak. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...
04.03.2022 - 17:57 |
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam geldi.
EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti: Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 69 Motorinde 84 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) March 4, 2022
05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 69
Motorinde 84 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.