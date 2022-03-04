Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Bir zam daha geldi, benzin ve motorin...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam geldi.

EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti: Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 69 Motorinde 84 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.